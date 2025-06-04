Подведены итоги конкурса лучших проектов МФЦ Мурманской области

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области объявил победителей конкурса инновационных проектов среди отделений центра. Из восьми представленных работ комиссия выбрала две лучшие инициативы.

Победители: проект отделения ЗАТО город Заозерск – «доСТУпно», ориентированный на повышение доступности и комфорта обслуживания клиентов путём введения системы электронных очередей с использованием защищённых биперов; проект сотрудников отдела предоставления государственных и муниципальных услуг областного отделения – «Кадровая стратегия МФЦ: взгляд в будущее», который предлагает эффективную стратегию подбора и удержания кадров, подчёркивая важность квалифицированного персонала для повышения качества предоставляемых услуг и улучшения репутации учреждения.

«В первом случае подразумевается, что система автоматически предупредит клиента о приближении его очереди звуком или вибрацией. Такая мера направлена на помощь людям старшего возраста и маломобильным гражданам, часто пропускающим свою очередь. Авторы второй инициативы предлагают разработку комплексной программы управления персоналом, включающей в себя меры по привлечению новых специалистов и повышению мотивации существующих работников», – пояснила руководитель ГОБУ «МФЦ Мурманской области» Ольга Ярыченко.

Оба проекта были отобраны конкурсной комиссией, в которую вошли представители руководящего состава учреждения и сотрудники министерства цифрового развития Мурманской области, и рекомендованы к внедрению в многофункциональных центрах региона.

Конкурс «Лучший проект МФЦ» проходил с 21 апреля по 15 мая 2025 года. Все его победители и участники будут поощрены денежными премиями.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, МФЦ Мурманской области сегодня – это 18 отделений и восемь территориально-обособленных подразделений во всех муниципальных образованиях нашего региона, в учреждении трудится более 450 человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547915/#&gid=1&pid=2