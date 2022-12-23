Подведены итоги конкурса «Молодёжная столица России — 2023»: Мурманск стал четвёртым среди семи финалистов

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с заместителем губернатора Мурманской области Владимиром Евменьковым и председателем комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска принял участие в подведении итогов конкурса «Молодёжная столица России — 2023». Победителя определили в Москве на церемонии Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Мурманск стал четвёртым среди семи финалистов.

- Мурманчане достойно показали себя! Наш город получил сертификат от общества «Знание» на проведение в 2023 году просветительского мероприятия для молодёжи, - рассказал Юрий Сердечкин.

Число набранных городами баллов складывалось по нескольким показателям. Учитывались результаты народного голосования, мнения экспертов от посещения учреждений молодёжной политики, оценивались программы мероприятий городов-номинантов на будущий год.

Нижний Новгород и Владивосток набрали одинаковое количество баллов, победителя выбрали голосованием молодёжных лидеров прямо во время церемонии. Им стал Нижний Новгород.