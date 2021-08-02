Подведены итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала об итогах конкурса на предоставление грантов из областного бюджета на реализацию программ и проектов в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году впервые на территории Мурманской области физическим лицам в возрасте от 18 лет и некоммерческим организациям, действующим на территории региона, из областного бюджета будут выделены гранты на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта по четырем направлениям: «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства»; «Семейный спорт»; «Старшее поколение»; «Школьные и студенческие спортивные лиги».

Конкурсный отбор проходил в период с 15 июня по 15 июля. Размер гранта определялся конкурсной комиссией с учетом сметы расходов соискателя гранта на выполнение его проекта или программы: для проекта - 300 тысяч рублей, для программы - 400 тысяч рублей. Сумма гранта, предоставляемого физическому лицу, включает сумму налога на доход физического лица.

В конкурсном отборе приняло участие тринадцать соискателей грантов, в том числе четыре некоммерческие организации и девять претендентов – физических лиц.

По итогам конкурсного отбора среди юридических лиц победителями стали три соискателя гранта, победителями среди физических лиц определены четыре соискателя гранта.

Ловозерская районная общественная организация спортивно-технический клуб «СКИФ», направление «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства» (сумма гранта – 400 тысяч рублей). Программа направлена на популяцию и развитие мотоциклетного спорта среди подростков Ловозерского района.

Региональная общественная организация «Федерация пейнтбола Мурманской области», направление «Школьные и студенческие спортивные лиги» (сумма гранта – 300 тысяч рублей). Проект организации и проведения серии турниров по пейнтболу и лазертагу среди студенческих и школьных спортивных клубов.

Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СМЭШ», направление «Старшее поколение» (сумма гранта – 300 тысяч рублей). Организация и проведение мероприятий по северной ходьбе, шахматам, шашкам и нардам.

По направлению «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства»: Тимофей Шевченко (сумма гранта – 400 тысяч рублей). Программа «Всем ФМ!» - организация занятий по кроссфиту, проведение мероприятий «Детский забег», «Покоритель вершин» в Ковдоре; Иван Рогозин (сумма гранта - 300 тысяч рублей) – проведение занятий по скалолазанию среди детей и подростков в Апатитах.

По направлению «Школьные и студенческие спортивные лиги» победителем признан Дмитрий Игнатенко (сумма гранта – 244 480 рублей). Целью проекта «Арктическая школьная лига футбола» является создание школьной лиги по футболу и проведение ежегодных соревнований среди школьных спортивных клубов.

По направлению «Семейный спорт» победителем стал Игорь Чуваев (сумма гранта составила 300 тысяч рублей). Проект направлен на организацию семейного досуга мурманчан посредством занятий на велосипедах (в период с августа по октябрь) и лыжах (в период с ноября по декабрь) на трассах спортивного комплекса «Долина Уюта».

С победителями конкурсного отбора до 2 сентября будут подписаны соглашения на предоставление грантов.

«Министерство спорта Мурманской области планирует продолжить работу по предоставлению грантов в 2022 году и увеличить количество направлений, - отметила руководитель регионального министерства спорта Светлана Наумова. - Предполагается включить направления «Организация спортивно-массовой работы по экстремальным видам спорта» и «Организация спортивно-массовой работы в сельской местности».