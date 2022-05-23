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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 16:30

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала об итогах проведения конкурса на предоставление грантов из областного бюджета на реализацию программ и проектов в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году впервые на территории Мурманской области физическим лицам в возрасте от 18 лет и некоммерческим организациям, действующим на территории региона, из областного бюджета были выделены гранты на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта на общую сумму 2,7 млн рублей по 6 направлениям:  «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства»;  «Семейный спорт»;  «Старшее поколение»; «Школьные и студенческие спортивные лиги»; «Адаптивный спорт»; «Национальные виды спорта».

В 2022 году сумма грантовой поддержки была увеличена до 5,6 млн рублей, из них 3,2 млн рублей – гранты юридическим лицам, 2,4 млн рублей – гранты физическим лицам.

Также добавилось два новых направления: «Организация спортивно-массовой работы по экстремальным видам спорта»; «Организация спортивно-массовой работы в сельской местности».

Конкурсный отбор был проведён в период с 26 марта по 25 апреля. Размер гранта определялся конкурсной комиссией с учётом сметы расходов соискателя гранта на выполнение проекта: для физических лиц – 300 тысяч рублей, для юридических лиц – 400 тысяч рублей. Сумма гранта, предоставляемого физическому лицу, включает сумму налога на доход физического лица.

В конкурсном отборе приняло участие пятнадцать соискателей грантов, из них: тринадцать – физические лица и два юридических.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителями конкурсного отбора стали 7 физических лиц из Мурманска, Апатит, Ковдора, Печенгского и Кольского районов. Они будут реализовывать проекты среди детей и молодёжи, лиц пенсионного возраста, инвалидов, также будет организована работа по проведению серии саамских игр на территории Мурманской области и проведение ряда физкультурных мероприятий в сельской местности (п. Никель). Среди юридических лиц победителем стала мурманская региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск с проектом «Школьная территория – социально-спортивный центр микрорайона» и федерация скейтбординга Мурманской области с проектом «На Севере – экстрим» по созданию мобильного передвижного скейтпарка для организации и проведения соревнований в рамках массовых физкультурных мероприятий в регионе.

«Критериями отбора заявок являлось соответствие проекта заявленным направлениям, применение инновационного подхода в реализации проекта, привлечение волонтеров и партнеров и их роль в проекте, а также уровень софинансирования проекта из собственных и привлеченных средств, - отметила руководитель регионального министерства спорта Светлана Наумова. - Грант можно будет потратить на аренду помещений, приобретение спортивного, музыкального оборудования и инвентаря, организацию и проведение физкультурных мероприятий, транспортные и другие расходы, связанные с реализацией проекта».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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