Подведены итоги конкурса «Открой для себя город-порт»

В Мурманском морском торговом порту прошло торжественное награждение победителей городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт», приуроченного к 105-летию градообразующего предприятия. На протяжении трех месяцев в официальных аккаунтах АО «ММТП» в «ВКонтакте» и «Инстаграм» выкладывались графические изображения, выполненные профессиональным дизайнером, на которых северяне должны были найти определенные объекты – миниатюрные чайку, кораблик и рыбку.

Всего было подготовлено двадцать заданий. В каждом туре был определен победитель. Порт вручил каждому грамоту и современный девайс: портативную колонку, usb-накопитель, беспроводные наушники или портативный аккумулятор.

Интересно, что ответы присылали северяне от мала до велика. В результате победителями стали Полина Филипович, Анна Агафонова, Ярослав Колыжев, Алина Стрилец, Александр Грушевский, Евгений Стешенко, Екатерина Шибеко, Анна Барышкина, Виктория Юрина, Алексей Рюхачев, Евгения Щербакова и Денис Шатило.

Суперприз – фотоаппарат моментальной печати – достался самому внимательному участнику, который правильно выполнил наибольшее число заданий. Им стал Ярослав Колыжев. Мальчику всего девять лет, но он очень ответственно подошел к конкурсу. Как рассказала мама юного победителя, он ставил напоминания на телефоне, чтобы не пропустить очередное изображение. Ярослав мечтает стать программистом и создать свою компанию по разработке программного обеспечения.

«Конкурс напомнил важные страницы истории и сегодняшней жизни порта и города, и мы рады, что он привлек большое внимание. Отмечу, что ответы на задания приходили не только от мурманчан, но и от жителей других городов России. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей!» - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.