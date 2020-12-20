Подведены итоги конкурса самодеятельных композиторов «На музыкальной волне Заполярья»

В Мурманской области подвели итоги открытого конкурса самодеятельных композиторов «На музыкальной волне Заполярья», приуроченного к 60-летию любительского объединения «Композиторы Заполярья». Организатором мероприятия выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Жюри оценило около 40 произведений участников из Мурманска, Колы, Оленегорска, Кандалакши, Полярных Зорь, Туломы, Белгорода и Пскова. Работы были представлены в трех номинациях.

Сергей Филатов из Кандалакши с произведениями «Потому моря и не стихают» и «Земля моя» победил сразу в двух номинациях – «Лирические песни» и «Песни гражданско-патриотической направленности, посвященные Кольскому краю». Во второй номинации северянин разделил первое место с мурманчанкой Ириной Якимчук с композицией «Песня о Мурманске». Лучшим произведением для детей и юношества признана песня «Кот-царапка» жительницы областного центра Елены Сорокиной.

По информации регионального Министерства культуры, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова выпустит аудиоподакст с лучшими работами, представленными на конкурсе.