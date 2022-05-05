Подведены итоги конкурсного отбора «Arctic schools»: в 2022 году на реализацию проектов из областного бюджета уже выделено 200 млн рублей

Завершён конкурсный отбор на предоставление грантов на реализацию мероприятий по модернизации пространств образовательных организаций в рамках программы «Arctic schools».

Общий объём средств областного бюджета на реализацию проекта в 2022 году составил 200 млн рублей. Также с этого года расширен перечень участников проекта из числа дошкольных образовательных организаций.

На 69 грантов претендовали 198 (87 школ и 111 детских садов) образовательных организаций из 15 муниципалитетов Мурманской области.

«Наиболее популярным направлением для школ стало «Общественное школьное пространство» – на 8 грантов поступила 41 заявка. Среди заявок от детских садов больше всего было зафиксировано на направления – «Общественные пространства» – на 10 грантов поступило 48 заявок, а также «Современное пространство прилегающих территорий» – на 10 грантов поступило 43 заявки», – отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

Каждая поступившая заявка оценивалась независимыми экспертами из числа представителей Министерства образования и науки Мурманской области, специалистов Центра комплексного обслуживания учреждений образования, преподавателей Института развития образования. Заявки оценивались по 100-балльной системе на соответствие критериям предоставления гранта. Победителями конкурсного отбора были признаны заявки, набравшие наибольшее количество баллов.

Ознакомиться с результатами конкурса можно на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области по ссылке.

«Соблюдение порядка использования гранта и сроков реализации запланированных мероприятий будут находиться на постоянном контроле», – подчеркнула Светлана Виденеева.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Arctic schools» не имеет аналогов на федеральном уровне и предоставляет дополнительные возможности по созданию современных условий для обучения и воспитания детей.