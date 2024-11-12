Подведены итоги конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап»

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора заявителей на получение гранта «Агростартап».

По итогам оценки и очного собеседования региональной конкурсной комиссией победителем конкурсного отбора и получателем гранта в размере 5 млн рублей стала Ольга Щукина. В рамках проекта будет создано хозяйство по выращиванию шампиньонов в Оленегорске.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, грант «Агростартап» предоставляется в рамках национального проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и нацелен на поддержку и развитие сельского хозяйства в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/