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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 16:30

Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление гранта «Губернаторский старт» в 2025 году

О работе по поддержке предпринимательских инициатив в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис.

Конкурс «Губернаторский старт» – один из самых востребованных среди заполярных предпринимателей. Программа начала работу в 2020 году и является частью стратегического плана «На Севере – жить!». За пять лет в её рамках поддержку получили более 160 предпринимателей на общую сумму 184 млн рублей. Конкурс «Губернаторский старт» запущен по инициативе главы региона Андрея Чибиса.

«В 2025 году победителями признаны 33 проекта на общую сумму почти 50 млн рублей. Среди них по традиции объекты туристской, культурно-досуговой инфраструктуры и детского творчества, предприятия

общественного питания. Также есть ряд проектов, которые отличаются оригинальностью и высокой степенью актуальности. Например, сельский коворкинг сезонной торговли саженцами и рассадой «Зеленый север». Он отвечает на растущий запрос, связанный с развитием индивидуального жилищного строительства и реализации программы «Свой дом в Арктике». Кроме того, поддержку получат предприятие по производству металлоконструкций, цех по переработке дикорастущих ягод и другие значимые инициативы, – рассказал губернатор Андрей Чибис.

География программы обширная – от крупных муниципалитетов и ЗАТО до небольших удалённых населённых пунктов. Поддержаны как стартапы, так и проекты по развитию действующего бизнеса. Среди категорий победителей – молодёжь, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи. Напомним, что в 2025 году по поручению губернатора Андрея Чибиса проекты в сферах, определенных стратегическим планом «На Севере – жить!», выделены в приоритетную категорию и могут претендовать на максимальный размер гранта - до 2 млн рублей. Средства можно направить на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение основных средств, рекламу и продвижение проекта, а также ремонтные и строительно-монтажные работы.

Подробнее о проектах-победителях доложила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

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