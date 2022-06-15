Подведены итоги Межрегионального конкурса Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» «Комфортная среда обитания»

Организаторы Межрегионального конкурса «Комфортная среда обитания» подвели итоги и определили социальные проекты по улучшению качества жизни, которые получат поддержку в 2022 году. В Мурманске ими стали: «Морошковый край, солнцем обиженный, рыжий торф, и на нём иван-чай!» и «Знакомьтесь: саамский уголок в детском саду».

Инициатором первого проекта выступило Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №119. Проект предполагает создание альпинария и ориентирован на приобщение к культуре коренного населения Кольского полуострова и формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности.

Второй проект был предложен работниками Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №26. Предполагается, что он будет содействовать сохранению природных богатств и местной социокультурной среды. В его рамках планируется обновление внешнего облика территории учреждения для создания возможностей для знакомства детей с природой России и традиционной культурой коренных жителей.

«Для нас очень важный этот конкурс. Благодаря ему, появляются дополнительные возможности для поддержки инициатив мурманчан в формировании комфортной городской среды», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» направлен на поддержку и распространение лучших проектных идей в области создания благоприятной среды и комфортных условий для проживания населения. Организатором конкурса является Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», при участии региональных структурных подразделений СУЭК, СГК и НТК, региональных и муниципальных органов власти на территориях присутствия предприятий компаний, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации. АО «ММТП» входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248958%2Fwall-149919532_2582