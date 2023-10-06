Подведены итоги муниципального конкурса «Учитель города Мурманска — 2023»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в Детской театральной школе вчера состоялась торжественная церемония награждения призёров и победителя традиционного муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска — 2023».

Он проводился с 18 по 25 сентября 2023 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Гимназия №6» и МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №1».

В этом году за звание лучшего учителя города Мурманска боролись 32 педагога из 19 школ, гимназий, лицеев и прогимназий. Это учителя русского языка и литературы, английского языка, математики, информатики, физики, химии, истории и обществознания, физической культуры и технологии, начальной школы, ОБЖ.

Победителей выбирали в двух конкурсных номинациях: «Педагогический дебют»; «Педагогический поиск».

Участники конкурса в отборочном туре успешно справились с новыми конкурсными испытаниями «Педагогический диктант» и «Разговор со школьниками», смогли продемонстрировать свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях «Урок» и «Самоанализ урока».

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам отборочного тура в номинации «Педагогический поиск» жюри были определены семь финалистов конкурса.

В номинации «Педагогический дебют» призером стала Алина Минкина, учитель английского языка гимназии №7.

В номинации «Педагогический поиск» призерами стали Елена Мовчан, учитель математики Мурманского академического лицея, и Илья Шемелов, учитель истории и обществознания гимназии №7.

Победитель конкурса — Вячеслав Петров, учитель информатики Кадетской школы города Мурманска.

Победителю конкурса будет вручена премия в размере 200 тысяч рублей, призерам — по 100 тысяч рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25826&page=1