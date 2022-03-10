Подведены итоги народного голосования в рамках конкурса на разработку концепции проекта «Парка Победы» в Мурманске. Согласно результатам онлайн-анкетирования, большая часть опрошенных использует территорию Зелёного мыса для прогулок и тихого отдыха, при этом значительная доля респондентов посещает её, чтобы почтить память защитников Кольского Заполярья, погибших во время Великой Отечественной войны. В более старших группах населения эта цель является преобладающей.

Анкетирование выявило, что горожане придают большое значение разным характеристикам территории: исторической памяти; красивым видам; нетронутой природе; уединённости и возможности созерцательного отдыха; комфортным пешим прогулкам; близости к озеру.

Эти ответы подтверждают запрос северян на сохранение Зелёного мыса в качестве природно-рекреационной зоны.

Меньше всего жители хотели бы видеть в будущем Парке Победы объекты развлекательного плана и общественного питания. В половине случаев это нежелание аргументируется тем, что подобные объекты нарушат мемориальный характер парка. При этом участники голосования отметили, что они ожидают проведение на территории эко-просветительских прогулок, уроков истории под открытым небом, культурных мероприятий: музыкальных, кино- или арт-фестивалей.

Всего от граждан было получено 44 предложения по благоустройству. В числе приоритетных – организация пешеходной инфраструктуры, обустройство велосипедных маршрутов и новых смотровых площадок для обзора порта и Кольского залива.

Пешеходное кольцо вокруг Семёновского озера позволит связать Зелёный мыс и мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» с точками притяжения на восточном берегу озера, экономя время пешеходов и создавая единое рекреационное пространство.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Всероссийский конкурс на разработку концепции территории развития «Парк Победы» проводится при поддержке правительства Мурманской области, его организаторы – региональное Министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области».

В народном голосовании приняли участие 591 человек. Из них 521 – мурманчане, 70 – жители других городов и регионов страны. Возраст участников опроса варьировался от 16 до 89 лет, 68 процентов проголосовавших – женщины, почти половина аудитории – семьи с детьми.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442264/#&gid=1&pid=1