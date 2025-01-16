Подведены итоги нескольких конкурсов для учёных Мурманской области

В конкурсном отборе по предоставлению грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых Мурманской области в этом году приняли участие 28 проектов. Грант в размере 400 тысяч рублей получат восемь молодых ученых Кольского научного центра РАН – четверо в номинации «Технические науки» и четверо в номинации «Естественные науки». Подробнее с перечнем проектов и именами победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие региона, в номинации «Технические и естественные науки» и в номинации «Экономические и гуманитарные науки» первые места заняли авторские коллективы Кольского научного центра РАН. Дипломами лауреатов II степени в обеих номинациях награждены два авторских коллектива Мурманского арктического университета.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам конкурса научных работ молодых ученых и специалистов в номинации «Технические и естественные науки» первое место занял автор проекта из МАУ, второе место – авторский коллектив молодых учёных Кольского научного центра РАН, третье место – соавторы МАУ. В номинации «Экономические и гуманитарные науки» все призовые места взяли специалисты МАУ.

Награждение победителей и лауреатов конкурсов планируется в феврале в рамках празднования Дня российской науки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/