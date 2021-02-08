Подведены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг региональными организациями культуры в 2020 году

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Мурманской области провёл очередное заседание: министру культуры Ольге Обуховой, приглашенной на заседание, представили итоги независимой оценки качества условий оказания услуг региональными организациями культуры в 2020 году.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится на основании анонимных опросов жителей Мурманской области, которые посещают областные и муниципальные Дворцы и дома культуры, музеи, театры и другие учреждения культуры. В опросах приняли участие 10784 человек, которым предложили в онлайн-режиме оценить удобство графика работы учреждений и поиска важной информации на их электронных ресурсах, комфортность бытовых условий, степень доступности услуг для инвалидов и доброжелательность сотрудников организации. Еще один важный показатель рейтинга – готовы ли жители рекомендовать учреждение родственникам и знакомым.

В соответствии с федеральным законодательством независимая оценка качества в отношении учреждений культуры проводится не реже, чем раз в три года. С 2018 по 2020 годы независимую оценку получили 89 учреждений Мурманской области, из них 18 организаций культуры – в 2020 году.

Победителями по итогам 2020 года признаны Мурманский областной художественный музей, Городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава. С полным рейтингом можно будет ознакомиться на сайте Министерства культуры в разделе, посвященном деятельности совета.

«Для нас крайне важно сотрудничество с Общественным советом по независимой оценке. Мнение жителей региона о деятельности нашей культуры – ценный информационный ресурс. Получая его, мы можем более эффективно выстраивать работу учреждений культуры, повышая комфортность пребывания в них», – отметила глава регионального Минкульта Ольга Обухова.