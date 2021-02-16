Подведены итоги областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся XIV региональный детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». Мероприятие прошло в дистанционном формате.

Участниками фестиваля стали более 130 юных бардов из разных городов России: Владимир, Москва, Мурманск, Новосибирск, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Челябинск и др. Также в рамках программы члены жюри представили мастер-классы в формате онлайн-конференции.

По итогам мероприятия диплом третьей степени в номинации «Исполнительская» получил Даниил Половохин, представитель Клуба авторской песни «Ника» ЗАТО Александровск за песню «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого.

За авторскую песню «Сила ЖИТЬ» в номинации «Автор музыки» специальный диплом «Творческий полёт» достался группе «Margaritas ante porcos» Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания города Мурманска.

Подробная информация об итогах детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик» представлена на сайте областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.