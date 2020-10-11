Подведены итоги областного конкурса лучших практик работы с семьёй «Семейный апгрейд»

Определены победители регионального конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный апгрейд», организованного Министерством культуры Мурманской области и Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Конкурс состоялся в рамках одноименного проекта по поддержке семейного творчества и внедрению новых форм семейного досуга стратегического плана «На Севере – жить.2030». В нём приняли участие культурно-досуговые и библиотечные учреждения 16 муниципальных образований региона, представившие успешные кейсы работы с семьей, включавшие в себя методические рекомендации и подробный инструментарий для внедрения.

Экспертами на первом этапе выступили специалисты региональных государственных учреждений культуры, некоммерческих организаций, бизнес-структур, предоставляющих услуги семьям в сфере познавательного досуга, а также их коллеги из Белгородской области и Санкт-Петербурга. 15 практик, отобранных экспертной комиссией, были представлены общественному жюри в финале конкурса.

Победителями стали:

в номинации «Всей семьей в ДК»

- Дворец культуры «Металлург» Кандалакши с проектом «День рождения Деда Мороза», направленным на повышение доступности семейного посещения досуговых и зрелищных мероприятий;

в номинации «Дети рядом»

- Кировский городской Дворец культуры с проектом семейного благотворительного праздника «Большая суббота»;

в номинации «Пока все дома»

- Городской Дворец культуры Ковдора с проектом инновационной онлайн-формы работы с семьей «В эфире Дворец культуры»;

- Ловозерский районный национальный культурный центр с проектом «Традиционный районный праздник Севера и день оленевода» и Мончегорский городской центр культуры с проектом организации семейного отдыха «На одной волне». Оба проекта набрали одинаковое число голосов, их авторам предложено разработать и реализовать в 2021 году совместный региональный проект.

В номинации «Творчество – территория семьи» победитель не определён.

Победители конкурса получили право на заключение соглашения с Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова о финансовой (до 100 тысяч рублей) и организационной поддержке проведения в 2021 году регионального мероприятия для различных категорий семей и специалистов сферы культуры.