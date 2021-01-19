Подведены итоги областного конкурса программ детского оздоровительного отдыха «Мы за здоровый образ жизни»

Министерство образования и науки Мурманской области подвело итоги регионального конкурса «Мы за здоровый образ жизни».

Конкурс проводился с 25 ноября по 21 декабря прошлого года среди специалистов образовательных организаций, государственных, негосударственных и частных организаций различных типов, принимающих участие в организации и сопровождении развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи. Программы детского оздоровительного отдыха представили педагоги из Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района, Мурмашей, Мончегорска, поселков Зеленоборский и Верхнетуломский.

В номинации «Программа деятельности детского оздоровительного лагеря» первое место присудили Анне Свиридовой и Анастасии Поздняковой за программу по организации отдыха детей оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Моржата» (школа №19, г.Кандалакша).

На втором месте Ирина Зуйкова, представившая профильную военно-патриотическую экспедицию «Юноармейское лето – 2020» (Детско-юношеский центр «Ровесник» им. С.А. Крыловой, г. Кандалакша).

Третье место у авторов программы деятельности летней дворовой площадки спортивной направленности «Растем спортивными – вырастаем здоровыми» Дмитрия Горлачева и Натальи Петровой (Детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района).

В номинации «Система профилактической работы в детском оздоровительном лагере» победителем признана Татьяна Кимаева с информационно-творческим проектом «Здоровье беречь – счастье привлечь!» (Зеленоборская санаторная школа-интернат).

В номинации «Разработка многоэтапного учебно-игрового мероприятия» призовые места распределились следующим образом:

первое место – конспект многоэтапного учебно-игрового мероприятия для школьников 7-14 лет «В поисках здравого смысла», авторы Ирина Алейникова, Наталья Майорова (школа №23 г. Мурманска);

второе место – программа «Путешествие по стране «ЗОЖ», автор Елена Батина (Верхнетуломская школа).