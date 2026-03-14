Подведены итоги областного конкурса среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние», посвященного Году единства народов России

В концертной программе конкурса приняли участие: Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» и Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

Конкурс вновь объединил талантливых и харизматичных девушек с ограниченными возможностями здоровья на сцене Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участницы из Мурманска, Апатитов, Кировска и Мончегорска, собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты, обаяние и красоту, а также раскрыть образы народов нашей страны через уникальные творческие номера.

Конкурс оценивало компетентное жюри: Марина Александровна Горчакова - хормейстер народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Встреча друзей», почётный работник культуры Мурманской области; Ольга Михайловна Евтушок - член совета мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»; Илья Андреевич Свербеев – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

