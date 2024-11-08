Подведены итоги областного конкурса в рамках регионального образовательного проекта «Путешествие по Кольскому краю»

Конкурс проходил в заочном формате с мая по октябрь, предоставив участникам возможность создать уникальный экскурсионный маршрут и представить его в творческой презентации. Маршрут мог быть ориентирован на семьи, детей, молодёжь или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, авторами работ стали юные северяне, их родители и педагоги из Мурманска, Апатитов, Кировска, Ковдора, ЗАТО город Заозерск, а также Кольского и Кандалакшского районов.

Победителями в номинации «Образовательный туристический маршрут» стали обучающиеся клуба туристов-путешественников ЦДОД ЗАТО город Заозерск: Гунько Илья и Андрей, Яковлевы Виктория и Дима, Прохоров Марк и Собуляк Семён. Вместе с педагогами-организаторами Каламаевой Ириной Ивановной и Каламаевым Игорем Альбертовичем ребята представили на конкурс образовательный туристический маршрут «На Хребет Муста-Тунтури», вдохновившись летней многодневной экспедицией.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457270893%2Fwall-171749274_39142