Подведены итоги областного журналистского конкурса «Север помнит»

Сегодня на заседании комиссии подвели итоги областного журналистского конкурса «Север помнит», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча прошла на платформе «Zoom». В результате обсуждения победителями и призерами конкурса стали 22 журналиста из разных уголков Мурманской области.

Члены жюри предварительно провели экспертизу представленных материалов на соответствие критериям оценки. На основании сумм оценок был сформирован рейтинг творческих работ, вышедших в Год памяти и славы в печати, на радио, телевидении, новостных сайтах и в сетевых изданиях, а также в социальных сетях.

«На конкурс поступило достаточно много ярких и запоминающихся работ, подготовленных на высоком профессиональном уровне. Наши журналисты поднимают острые темы, связанные с сохранением исторической памяти. Для меня лично один из главных критериев оценки – неравнодушный взгляд автора. Ведь всегда чувствуется, когда журналист пропускает материал через сердце. Такие работы и были отмечены», – прокомментировал член конкурсной комиссии Дмитрий Жалнин.

По итогам заявочной кампании всего на конкурс поступило 130 материалов от журналистов из Мурманска, Кандалакши, Полярных Зорь, Североморска, Апатитов, Снежногорска и Терского района. Наиболее востребованными конкурсными номинациями стали: «Лучшая газетная (журнальная) публикация» – поступило 49 работ, «Лучшая телепрограмма (сюжет) и «Лучшая публикация на новостном сайте или в сетевом издании» – по 18 работ.

«Все говорят, что печатные СМИ сейчас не так популярны, но больше всего заявок прислали именно журналисты печатных изданий. Конкурсные материалы объединяет бережное отношение к своей истории. Это не рассказы о конкретном событии, а глубокое копание в судьбах людей, которые жили и защищали нашу Родину и наш Север. Эта удивительная черта регионального журналиста», – отметила заместитель председателя конкурсной комиссии Светлана Солдатова.

Имена победителей конкурса «Север помнит» огласят на традиционном региональном Форуме СМИ, который в этом году пройдет в онлайн-формате в конце декабря.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в итоговом заседании конкурсной комиссии участвовали и.о. министра информационной политики Мурманской области Елена Мальцева, и.о. председателя Мурманского регионального отделения общественной организации «Союз журналистов России» Светлана Солдатова, начальник управления по взаимодействию со СМИ министерства информационной политики Мурманской области Любовь Дубова, проректор Института развития образования Наталья Стрельская, пресс-секретарь Мурманского морского торгового порта, писатель Дмитрий Ищенко, сотрудник Военно-морского музея Северного флота, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Мурманске Дмитрий Жалнин и заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея Василий Рябев.