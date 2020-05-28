Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета за 2019 год

Средняя итоговая оценка в отчетном году составляет 87,2 балла.

По итогам мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год 26 главных администраторов бюджетных средств (86,7%) отнесены к группам с «высоким» и «надлежащим» качеством управления бюджетными средствами, что на 6,7% выше результата 2018 года.

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется для выявления уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами областного бюджета в целях повышения качества бюджетного процесса Мурманской области, повышения эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации функций государственного управления и их обеспечения.

Главные администраторы средств областного бюджета ˗ это органы власти Мурманской области, распоряжающиеся средствами регионального бюджета (главные распорядители средств областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета, главные администраторы доходов областного бюджета).

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организации главными администраторами средств областного бюджета процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.

По результатам мониторинга подготовлены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета.

Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, сводный рейтинг и его графическая версия размещены на официальном сайте Министерства финансов в разделе «Открытый бюджет» подразделе «Финансовый менеджмент» вкладке «Мониторинг качества финансового менеджмента».