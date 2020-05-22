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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.20 10:45

Подведены итоги онлайн-турнира «ЗаполярныйЗОЖ»

В прямом эфире министром спорта и молодёжной политики Мурманской области Денисом Клебановым были подведены итоги онлайн-турнира.

Мероприятие проводилось на территории региона с 15 апреля по 13 мая при поддержке Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России».

Результаты участников:

возрастная группа - юноши 14-18 лет

1 место - Сорокин Алексей;

2 место - Солис Дмитрий;

3 место - Кокорин Фёдор;

4 место - Дергузов Кирилл;

5 место - Запольский Юрий;

6 место - Груздев Игорь;

возрастная группа - девушки 14-18 лет

1 место - Коржова Ксения;

2 место - Дибирова Милена;

3 место - Герасимова Ангелина;

4 место - Финк Эрика;

возрастная группа - мужчины 19-25 лет

1 место - Зыкин Дмитрий;

2 место - Ярицин Александр;

возрастная группа - женщины 19-25 лет

1 место - Егошева Ксения;

2 место - Скидская Маргарита;

3 место - Муравьева Алла;

4 место - Рогозина Диана;

возрастная группа - мужчины 26-35 лет

1 место - Мурзыев Арсен;

2 место - Кашинский Константин;

3 место - Данилевич Сергей;

возрастная группа: Женщины 26-35 лет

1 место - Кайченова Алена;

2 место - Тарасенко Мария;

3 место - Хотмирова Алена;

4 место - Михайлова Юлия;

5 место - Гузенкова Ирина;

6 место - Файзулина Юлия;

7 место - Соколова Гульнара;

8 место - Васенева Алина;

9 место - Перминова Анастасия;

возрастная группа - мужчины 36-45 лет

1 место - Тарасенко Евгений;

2 место - Зыкин Сергей;

3 место - Петров Владимир;

возрастная группа - женщины 36-45 лет

1 место - Ганюшкина Елена;

2 место - Маркина Анна;

3 место - Трефилова Ольга;

возрастная группа - женщины 45+ лет

1 место - Здоренко Анастасия;

2 место - Зыкина Наталья;

участники, прошедшие только 4-й комплекс

1 место - Волкова Людмила;

2 место - Галактионов Дмитрий;

3 место - Бураков Андрей.

Памятные призы и сертификаты на спортивные товары будут вручены после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. Дата и время вручения будут озвучены дополнительно.

 

Комментарии

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