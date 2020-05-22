Подведены итоги онлайн-турнира «ЗаполярныйЗОЖ»
В прямом эфире министром спорта и молодёжной политики Мурманской области Денисом Клебановым были подведены итоги онлайн-турнира.
Мероприятие проводилось на территории региона с 15 апреля по 13 мая при поддержке Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России».
Результаты участников:
возрастная группа - юноши 14-18 лет
1 место - Сорокин Алексей;
2 место - Солис Дмитрий;
3 место - Кокорин Фёдор;
4 место - Дергузов Кирилл;
5 место - Запольский Юрий;
6 место - Груздев Игорь;
возрастная группа - девушки 14-18 лет
1 место - Коржова Ксения;
2 место - Дибирова Милена;
3 место - Герасимова Ангелина;
4 место - Финк Эрика;
возрастная группа - мужчины 19-25 лет
1 место - Зыкин Дмитрий;
2 место - Ярицин Александр;
возрастная группа - женщины 19-25 лет
1 место - Егошева Ксения;
2 место - Скидская Маргарита;
3 место - Муравьева Алла;
4 место - Рогозина Диана;
возрастная группа - мужчины 26-35 лет
1 место - Мурзыев Арсен;
2 место - Кашинский Константин;
3 место - Данилевич Сергей;
возрастная группа: Женщины 26-35 лет
1 место - Кайченова Алена;
2 место - Тарасенко Мария;
3 место - Хотмирова Алена;
4 место - Михайлова Юлия;
5 место - Гузенкова Ирина;
6 место - Файзулина Юлия;
7 место - Соколова Гульнара;
8 место - Васенева Алина;
9 место - Перминова Анастасия;
возрастная группа - мужчины 36-45 лет
1 место - Тарасенко Евгений;
2 место - Зыкин Сергей;
3 место - Петров Владимир;
возрастная группа - женщины 36-45 лет
1 место - Ганюшкина Елена;
2 место - Маркина Анна;
3 место - Трефилова Ольга;
возрастная группа - женщины 45+ лет
1 место - Здоренко Анастасия;
2 место - Зыкина Наталья;
участники, прошедшие только 4-й комплекс
1 место - Волкова Людмила;
2 место - Галактионов Дмитрий;
3 место - Бураков Андрей.
Памятные призы и сертификаты на спортивные товары будут вручены после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. Дата и время вручения будут озвучены дополнительно.