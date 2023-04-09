Подведены итоги опроса: мурманчане определились, где проводить компенсационное озеленение

С 8 марта по 9 апреля на портале «Госуслуги» проходило голосование по выбору приоритетных мест для компенсационного озеленения, назначаемого за снос зелёных насаждений в соответствии с Порядком осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зелёных насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска, утверждённым решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587.

В анкете мурманчане выбирали один из трёх предложенных участков в каждом округе. В опросе приняли участие 392 мурманчанина.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам опроса определены следующие территории:

– в Октябрьском округе города – территория МБОУ г. Мурманска «Гимназия №5» (ул. Карла Маркса, 13),

– в Первомайском округе – территория МАДОУ г. Мурманска №151 (пр. Молодёжный, 1),

– в Ленинском округе – территория МБДОУ г. Мурманска №34 (пр. Героев-североморцев, 9/3).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24762&page=1