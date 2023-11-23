Подведены итоги открытого городского конкурса детского рисунка «Искусство иллюстрации»

Как сообщает администрация города Мурманска, участие в нём приняли не только опытные конкурсанты, но и новички — юные таланты в возрасте от 8 до 17 лет.

На суд жюри было представлено более 60 рисунков. В работе использовались различные графические и живописные материалы: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и другие.

В своих работах ребята представили сюжеты из произведений зарубежных и отечественных авторов: Льюиса Кэрролла, Бориса Заходера, Фёдора Достоевского и других. Источником вдохновения для юных художников стали сами литературные герои.

Напомним, конкурс проводится раз в два года, впервые он состоялся в 2021 году. Основная цель — развить интерес детей и молодежи к формату книжной иллюстрации и поддержать детское художественное искусство.

По результатам творческого состязания дипломами победителей отмечен 21 юный художник.

Выставка рисунков лауреатов открыта в Детской школе искусств №1 (https://vk.com/dshi1_murmansk) до 15 декабря.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26155&page=1