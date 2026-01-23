Подведены итоги первого этапа Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова

Экспертная комиссия под председательством члена Союза писателей России, главного редактора журнала «Роман-газета» Юрия Козлова сформировала короткий список из 7 произведений.

В финал вышли работы наших земляков:

«Неудачники» – команда мечты» Дмитрия Ищенко (Мурманск);

Сборник стихов «Стихабрь» Юлии Колмогоровой (Североморск);

«Поклонъ вамъ съ Дальняго Севера!» Игоря Опимаха (Полярный).

А также авторов из других регионов России:

«Челюскин. В плену ледяной пустыни» Михаила Калашникова (Воронеж);

«Когда колокольня поёт» Андрея Кулюкина (Москва);

«Очень солнечно от облепих» Ирины Четверговой (Омск);

«Ледокол по имени «Маслов» Сергея Доморощенова (Архангельск).

Как сообщает vk.com/murmanculture, всех финалистов пригласят в Мурманск на празднование Дня рождения Мурманской области, где и назовут имена трёх лауреатов. Всего в 2025 году на конкурс поступило 32 заявки из 16 регионов страны.

Напомним, литературная премия Виталия Маслова присуждается раз в два года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и тематическая «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Премия носит имя писателя-полярника и общественного деятеля Виталия Маслова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285886%2Fc541f30eea635a0ccb