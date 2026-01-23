Подведены итоги первого этапа Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова
Экспертная комиссия под председательством члена Союза писателей России, главного редактора журнала «Роман-газета» Юрия Козлова сформировала короткий список из 7 произведений.
В финал вышли работы наших земляков:
«Неудачники» – команда мечты» Дмитрия Ищенко (Мурманск);
Сборник стихов «Стихабрь» Юлии Колмогоровой (Североморск);
«Поклонъ вамъ съ Дальняго Севера!» Игоря Опимаха (Полярный).
А также авторов из других регионов России:
«Челюскин. В плену ледяной пустыни» Михаила Калашникова (Воронеж);
«Когда колокольня поёт» Андрея Кулюкина (Москва);
«Очень солнечно от облепих» Ирины Четверговой (Омск);
«Ледокол по имени «Маслов» Сергея Доморощенова (Архангельск).
Как сообщает vk.com/murmanculture, всех финалистов пригласят в Мурманск на празднование Дня рождения Мурманской области, где и назовут имена трёх лауреатов. Всего в 2025 году на конкурс поступило 32 заявки из 16 регионов страны.
Напомним, литературная премия Виталия Маслова присуждается раз в два года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и тематическая «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Премия носит имя писателя-полярника и общественного деятеля Виталия Маслова.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285886%2Fc541f30eea635a0ccb