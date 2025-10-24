Подведены итоги первого отборочного этапа IV открытого краеведческого конкурса «Край героев»

Жюри определило десять команд-финалистов, которые продолжат борьбу за главный приз — образовательную поездку в Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

В финал конкурса вышли: «Жители Лаппонии» — Мурманский педагогический колледж (Мурманск); «Мой герой» — Гимназия №7 (Мурманск); «Патриот» — средняя образовательная школа №31 имени Л.В. Журина (Мурманск); «Пионеры Заполярья» — Мурманский академический лицей (Мурманск); «Полярные нахимовцы» — Нахимовское военно-морское училище в г. Мурманске; «Раякоски» — средняя образовательная школа №11 (поселок Раякоски); «Северный десант» — средняя образовательная школа №5 (Печенга); «Северяне» — гимназия №7 (Мурманск); «Экипаж «Погодинцы» — средняя образовательная школа №1 имени М.А. Погодина (Полярный); «Эхо Заполярья» — средняя образовательная школа №1 (Мурмаши).

Напомним, в ходе отборочного этапа участники подготовили короткие видео о героях Севера, чьи судьбы связаны с Мурманской областью. Всего на конкурс поступило около 40 заявок от команд учащихся 6-11 классов образовательных учреждений региона.

Финал конкурса состоится 8 ноября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее. Впервые интеллектуальная игра «Война в Заполярье» пройдёт в обновленной экспозиции музея в его историческом здании. Участникам предстоит продемонстрировать знания по истории Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Три команды-победителя отправятся в Москву.

Как отмечает региональное Министерство культуры, конкурс «Край героев» проводится с 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!». Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге жителей Кольского Заполярья в годы войны, формирование гражданской идентичности молодёжи и укрепление преемственности поколений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555813/#&gid=1&pid=2