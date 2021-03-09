Подведены итоги первой недели Полярной Олимпиады

На оперативном совещании под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсудили итоги первой недели 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

Напомним, старт Празднику Севера был дан 3 марта в Долине Уюта Всероссийскими соревнованиями по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальной Олимпиады России» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили 3 дня, в них приняло участие 130 спортсменов в возрасте 12 лет и старше из 7 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов, а также команда из Новосибирской области.

Три дня спортсмены соревновались в эстафетах, лыжных гонках классическим стилем и свободных стилем, а также в скоростном беге на снегоступах.

И.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области Светлана Наумова отметила, что мероприятия Праздника Севера будут длиться по 11 апреля. Они пройдут в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Кольском и Ловозерском районе. 86 Праздник Севера включает в себя 12 соревнований по 11 видам спорта, в том числе в статусе всероссийских будут проведены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, биатлону, парусному спорту.

В рамках детского Праздника Севера пройдёт 13 соревнований, будет разыграно 370 комплектов медалей.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, на этой неделе в рамках Полярной Олимпиады пройдут соревнования 61 Праздника Севера учащихся: с 12 по 16 марта в спорткомплексе «Долина Уюта» соревнования по лыжным гонкам, 13 и 14 марта – соревнования по натурбану на санных трассах кандалакшской спортивной школы по санному спорту.

Также Светлана Наумова рассказала о подготовке к церемонии открытия Праздника Севера, запланированной на 14 марта в с/к «Долина Уюта». К организации церемонии привлечены сотрудники регионального министерства культуры и областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Традиционно главным событием церемонии станет поднятие флагов и зажжение огня Праздника Севера.