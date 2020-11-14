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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.20 10:00

Подведены итоги профессионального конкурса среди многофункциональных центров региона

Региональная конкурсная комиссия подвела итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Конкурс проходил в регионе седьмой раз. Все этапы в этом году были организованы в дистанционном формате. Работу комиссии возглавил министр цифрового развития региона Иван Пархоменко.

Конкурсная комиссия в составе представителей Управления Росреестра, Отделения ПФР, УМВД России по Мурманской области, областного и муниципальных МФЦ рассмотрела 25 заявок участников в трех номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ». Участники в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» прошли онлайн-тестирование и видеособеседование.

Лучшим проектом МФЦ признали Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области. Лауреатом в этой номинации стал МФЦ ЗАТО Александровск.

Номинация «Лучший МФЦ» делилась на две категории. В первой выбирали МФЦ с количеством более пяти окон предоставления государственных и муниципальных услуг. Победителем стал МФЦ Мончегорска, а лауреатами – МФЦ Североморска и Полярного. Победитель в категории «МФЦ с количеством 5 и менее окон» – отделение в Снежногорске, а лауреаты – МФЦ города Полярные Зори и МФЦ Заозерска.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, лучшим универсальным специалистом МФЦ признали специалиста по работе с заявителями отделения по Первомайскому административному округу Евгению Грязнову. Лауреатами в этой номинации стали ведущий специалист по работе с заявителями из Полярного Ирина Юханова, специалист первой категории Ирина Шкребень из Заозерска, инспектор второй категории Мария Тихонова из Апатитов.

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