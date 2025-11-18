Подведены итоги реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!» и программы реновации ЗАТО на территории Североморска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках вчерашнего оперативного совещания были подведены итоги реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!» и программы реновации ЗАТО на территории ЗАТО г. Североморск.

«Я часто работаю в городе, общаюсь с жителями в разных форматах, с военнослужащими и командованием Северного флота. Важно, что они отмечают, что за шесть лет реализации указанных программ территории населённых пунктов ЗАТО существенно изменились в лучшую сторону», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в этом году во флотской столице открыт ещё один важный для жителей объект – новый бассейн.

«В современном спортивном комплексе созданы две чаши бассейна, а также работает спортзал. Строительство мы завершили ко Дню Военно-морского флота, с сентября спорткомплекс заработал для всех желающих. Уже более 8 тысяч посещений – объект крайне востребован», – сообщил Андрей Чибис.

Также в этом году в Североморске обновлён городской парк. Всего капитально отремонтировано более 120 домов, более двух тысяч квадратных метров дорог, активно идёт ремонт кровель, фасадов, установка архитектурной подсветки на домах исторического центра, на главной пешеходной улице имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

«В День народного единства в самом сердце города мы открыли важный для каждого памятник участникам специальной военной операции», – подчеркнул губернатор.

В активной стадии реконструкция здания Североморской ЦРБ – завершается отделка 8-этажного хирургического корпуса, закуплено 660 единиц оборудования; идут работы и на других объектах медучреждения. Продолжается масштабный ремонт стадиона. Еще один значимый объект – Дом офицеров, где также идет реконструкция.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отдельно поддержал необходимость обновления этих важнейших для флотской столицы объектов в дополнение к другим объектам, работы на которых мы ведем по программе реновации ЗАТО. Это зафиксировано его прямыми поручениями, и мы активно их реализуем», – сообщил Андрей Чибис.

Кроме того, в ЗАТО отремонтирована детская поликлиника, фельдшерско-акушерский пункт в Щукозере, построены современные амбулатории в Сафоново и Североморске-3. Также во флотской столице построен первый за 30 лет лицей, два детских сада.

«Благодаря этому очередь в дошкольные учреждения отсутствует. Также в ЗАТО создан Центр олимпиадной подготовки, по программе «Арктическая школа» сделаны 20 образовательных пространств, отремонтированы школы – и 1, и 12 под ключ. Появился прекрасный скейтпарк, пространства «СОПКИ», «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.СПОРТ». Все эти объекты очень востребованы жителями разных возрастов», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что комплексно отремонтированы 26 дворовых территорий возле 89 многоквартирных домов, поддерживающий ремонт проведен еще на 58 территориях. Благоустроено 40 детских и спортивных площадок, отремонтировано 40 трапов, модернизировано 11 км уличного освещения. Демонтированы 18 ветхих объектов – жители ЗАТО не раз в ходе встреч с губернатором обращали внимание, что это важный фактор для облика городов.

«Программа реновации ЗАТО действительно дала новый импульс развитию Североморска. Мы активно решаем проблемы, накопленные десятилетиями, и создаем новую комфортную среду для жизни в столице Северного флота. Важно, что средства на развитие города не только направляются из федерального и регионального центров, но и сам населенный пункт принимает активное участие в развитии сферы бизнеса. Только в этом году три резидента Арктической зоны РФ начали реализацию проектов на территории ЗАТО Североморск на сумму 60 млн рублей. Подготовлены к реализации ещё 6 проектов на сумму свыше 100 млн рублей. Хотя вести малый бизнес с учётом нюансов ЗАТО непросто, но хорошо, что среда для развития в муниципалитете создана», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что до конца 2026 года в Североморске запланировано к реализации ещё более 30 мероприятий по программе реновации. В планах на 2026 год – продолжение ремонта зданий, снос ветхих строений, запуск жилищного строительства.

«Программа по поручению президента будет продолжена до 2030 года. И проект плана по Североморску сверстан, сейчас в стадии утверждения вместе с общим планом реновации ЗАТО», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о реализованных мероприятиях по программе реновации доложил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Комментируя его выступление, Андрей Чибис призвал больше внимания уделять культуре организации строительных работ и срокам их проведения.

«Мы активно делаем, ремонтируем, строим – это очень хорошо. Но работы должны быть безопасны для жителей, и все должно выглядеть прилично. Коллеги, и это касается не только Североморска. Это вопрос ко всем заказчикам работ: муниципалитеты, УКС, Минстрой, Фонд капремонта и другие, главы с учётом контроля соблюдения правил благоустройства территории. Прошу всех обращать максимум внимания на вывоз строительного мусора, организацию процесса проведения работ. Давайте ужесточим внутренние стандарты по качеству организации процессов. Нужно внедрить стандарт, чтобы по договору всё это было прописано. Также очень важна скорость и сроки ремонта. Кроме того, процессы должны быть максимально комфортны для людей. Если кто-то нарушает сроки – он не должен уйти от ответственности», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557119/#&gid=1&pid=1