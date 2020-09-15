Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший работник в сфере государственной молодёжной политики».

В номинации «Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, реализующего государственную молодежную политику» победителем стала Оксана Колованова, начальник отдела по культуре и делам молодёжи администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. Второе место заняла Ольга Большакова, начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Печенгского района.

В номинации «Специалист структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, реализующего государственную молодежную политику» победителем признан Павел Иванов, главный специалист отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска. «Серебро» у Александры Перфильевой, инспектора первой категории отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

В номинации «Руководитель подведомственного учреждения структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, реализующего государственную молодежную политику» победителем стала Инга Краф, заместитель директора по основной деятельности Центра содействия социального развития молодёжи «Гармония» города. Кандалакша.

В номинации «Специалист подведомственного учреждения структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, реализующего государственную молодежную политику» лучшей признана Екатерина Идрисова, главный специалист по работе с молодежью Центра содействия социального развития молодёжи «Гармония» города Кандалакша. Второе место получила Анастасия Тавказакова, методист Ловозерского Центра развития досуга и культуры, третье место – Александра Тойкичева, руководитель любительского объединения Городского дворца культуры города Полярные Зори.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, победители регионального этапа будут рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе «Лучший работник сферы государственной молодёжной политики».