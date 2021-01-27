Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на знание государственной символики РФ и символики Мурманской области. Организаторами стали региональное министерство образования и науки и центр дополнительного образования «Лапландия».

Конкурс проводился с 24 ноября по 24 декабря 2020 года среди учеников образовательных учреждений по двум возрастным категориям: 5-8-х и 9-11-х классы. На рассмотрение жюри поступило 46 работ от участников из девяти муниципалитетов: Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Североморск и Видяево, Кандалакшского и Кольского районов.

В работах оценивались оригинальность раскрытия темы конкурса, актуальность, художественный вкус, проявленный при подготовке работы, практическая значимость, вклад автора в исследование, стиль и грамотность.

В номинации «Литературное творчество (проза, поэзия)» призером стала ученица школы №279 г. Гаджиево.

В номинации «Исследовательские работы» лучшими среди 5-8-х классов стали ученики школы №10 им. К.И. Душенова из ЗАТО Североморск. Второе место заняли представители школы № 10 из Апатитов. Среди 9-11-х классов лучшими стали ребята из Кандалакшской коррекционной школы-интерната и Кандалакшского индустриального колледжа. Второе место также заняли ребята из Кандалакшской КШИ.

В номинации «Проектные работы» победу одержал ученик Молочненской школы Кольского района.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, наибольшее количество участников собрала номинация «Декоративно-прикладное искусство». Победителями среди 5-8-х классов стали ребята из Дома детского творчества г. Полярный; Кильдинской коррекционной школы-интерната; школы №279 г. Гаджиево. Призерами стали ученики Кандалакшской КШИ, школы №279 г. Гаджиево, Урагубской школы.

В направлении «Компьютерное моделирование» успеха добился учащийся школы №279 г. Гаджиево.

В направлении «Негосударственные геральдические символы» лучшей была признана работа воспитанника Дома детского творчества г. Полярные Зори. Второе место заняла ученица школы №3 г. Апатиты. Победителями среди 9-11-х классов стали обучающиеся Мурманской коррекционной школы №1 и Кандалакшской КШИ. Призы получили ребята из Кандалакшской КШИ, школы №1 ЗАТО Видяево, Мурманской коррекционной школы №1.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,