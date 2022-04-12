Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»

Сегодня под председательством вице-губернатора Елены Дягилевой состоялось заседание оргкомитета по определению победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» 2022 года.

Напомним, в финальную часть регионального этапа прошли 52 семьи. Победителями признаны:

в номинации «Многодетная семья» – семья Федоровых из Мурманска;

в номинации «Молодая семья» – семья Шарафеевых из Апатитов;

в номинации «Сельская семья» – семья Годуновых из Зеленоборского;

в номинации «Золотая семья России» – семья Агеевых из Оленегорска;

в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Шитовых из Кировска;

в номинации «Лучшая творческая семья» – семья Чалых из Никеля;

в номинации «Спортивная семья» – семья Поповых из Колы;

в номинации «Приемная семья» – семья Ивановых из Полярного;

в специальной номинации «Отец года» – Михаил Макаревич из Зверосовхоза.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, торжественное награждение запланировано в рамках праздничного мероприятия «День семьи», которое состоится 15 мая в Мурманске. Победители регионального этапа в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций» примут участие во всероссийском этапе конкурса.

По итогам конкурса будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.