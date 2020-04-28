Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 года

Состоялось заседание оргкомитета по определению победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 году. Конкурс проводится Минтрудом РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2016 года и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

В Мурманской области в финал регионального этапа вышли 43 семьи. Победителями признаны:

- в номинации «Многодетная семья» – семья Сухан из Мурманска;

- в номинации «Молодая семья» – семья Тухватшиных из Ковдора;

- в номинации «Сельская семья» – семья Чуниных из Ревды;

- в номинации «Золотая семья России» – семья Ломовцевых из Ковдора;

- в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Пироговых-Любимцевых из Никеля;

- в номинации «Лучшая творческая семья» – семья Бабенко из Оленегорска;

- в специальной номинации «Отец года» – Игорь Малышев из г. Снежногорска;

- в номинации «Спортивная семья» – семья Виноходовых из Североморска;

- в номинации «Приёмная семья» – семья Плюшкиных из Апатитов.

Победители регионального этапа в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций» примут участие во всероссийском этапе.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по итогам конкурса будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей - победителей, описанием их традиций и семейных ценностей. Подведение итогов всероссийского конкурса «Семья года» состоится Москве.