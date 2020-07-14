Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Подведены итоги I (регионального) этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». На региональный этап было представлено 15 работ от 29 участников из Кандалакшского и Кольского районов, Апатитов, Мурманска, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

Гран-при конкурса получила учитель начальных классов мурманской гимназии № 1 Татьяна Полковникова.

Победителем в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» признан коллектив авторов детского сада № 4 Колы: учитель-логопед Ольга Казакова, старший воспитатель Светлана Маннанова и заведующий Людмила Паромская.

В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом)» победителем стала Наталья Крукович, учитель начальных классов школы № 1 им. М.А. Погодина из Полярного.

Победитель в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» – Юлия Рассохина, учитель русского языка и литературы школы № 2 Колы.

В номинации «Лучший образовательный издательский проект года» лучшим признан коллектив авторов: Александра Дуган, волонтер МОО «Благо», ведущий специалист Кольского районного Центра культуры; Виктория Липинская, педагог Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Колы, шеф-редактор газеты «Кольское слово»; Яна Петрова, методист районного методического кабинета, завуч Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Колы.

Работы победителей регионального этапа представят Мурманскую область на межрегиональном этапе в Гатчине.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, церемония награждения победителей регионального этапа состоится 18 сентября в рамках Феодоритовских образовательных чтений.