Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и биологии

Школьники Мурманской области продолжают участвовать в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). Юные биологи и астрономы Заполярья проверили свои знания, выполнив задания повышенной сложности.

В региональном этапе ВСОШ по астрономии 27 января приняли участие 18 школьников из Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Видяево и Североморск. По итогам проверки олимпиадных заданий жюри приняло решение не присуждать звания победителя и призёров.

В региональном этапе ВСОШ по биологии приняли участие 42 школьника из Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск и Североморск, Печенгского, Кандалакшского и Кольского районов. Они выполняли задания олимпиады в течение двух дней – 26 и 28 января.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по решению жюри победителями этапа ВСОШ по биологии признаны трое участников: Владислав Быстрицкий из 9-го класса Мурманского политехнического лицея, десятиклассница североморской школы №10 Софья Афзалова и ученица 11-го класса гимназии №5 Мурманска Алина Кравченко. Статус призеров также получили работы восьми школьников 9-11-х классов из Мурманска.