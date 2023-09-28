Подведены итоги регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «В фокусе – детство»
В Министерстве труда и социального развития Мурманской области подвели итоги регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «В фокусе – детство».
Всероссийский конкурс входит в число мероприятий всероссийской информационной кампании, направленной на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, победителями признаны:
в номинации «Лучшая телевизионная программа»:
- телевизионный сюжет Анны Беляковой «На Севере в гости. Галина Ермолова» (2-е место);
в номинации «Лучшая газетная (журнальная, интернет) публикация»
- статья Нины Антонян «Эти руки я узнаю из тысячи» (1-е место);
- статья Марии Грибановской «Семья, где растёт солнечный ребёнок» (1-е место);
- статья Александры Гончаровой «Мама» – главное слово в каждой судьбе» (2-е место);
- статья Людмилы Бей «Коробковы живут дружно, открыто, в доверительных отношениях с детьми» (3 место);
- статья Иванны Микитенко «Особым детям – особая забота» (3-е место).
Напомним, что работы победителей регионального тура рекомендованы для участия во всероссийском этапе конкурса.
Фото: https://gov-murman.ru