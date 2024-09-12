Подведены итоги регионального конкурса «СУВЕНИР ГОДА. АРКТИКА» 2024 года

Церемония награждения призеров и победителей регионального конкурса «СУВЕНИР ГОДА. АРКТИКА» 2024 состоялась в Мурманской областной научной библиотеке в рамках проведения профильного семинара «Туристический сувенир – память о регионе».

Программа семинара включила доклады о современных тенденциях развития сувенирной продукции, о перспективах развития регионального конкурса сувениров, о мерах государственной поддержки мастерам сувенирной продукции.

Участники семинара – более 50 мастеров сувенирной продукции из Мурманска, Кировска, Апатитов, Североморска, Ковдора и других муниципальных образований региона имели возможность задать волнующие их вопросы руководителям Центра кластерного развития Мурманской области и Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, а также непосредственным организаторам регионального конкурса сувениров – представителям регионального комитета по туризму и Туристского информационного центра.

Кульминацией семинара стала торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса сувениров. Всего в 2024 году в конкурсе участвовало 108 мастеров, подано 129 заявок. Конкурсная комиссия отметила 12 победителей в 4 основных номинациях: «Арктический сувенир», «Этнический сувенир», «Экологический сувенир», «Гастрономический сувенир» и 14 призеров в специальных номинациях.

Список призёров и победителей опубликован на официальном сайте комитета по туризму.

Победители и призёры получили призы и подарки от комитета по туризму Мурманской области и партнеров конкурса: конгресс-отеля «Меридиан», Ресторанного Синдиката, Арт-гостиной «Варвара», заполярной марки «Тундра», АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», ювелирного дома «Клементина» и региональных министерств – Министерства внутренней политики, Министерства развития Арктики и экономики, Министерства культуры, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Региональный конкурс «СУВЕНИР ГОДА. АРКТИКА» проводится с 2022 года. Всего за три года в конкурсе приняли участие 248 человек, из них 81 участник стал победителем или призером конкурса. В 2024 году заявки на конкурс и голосование проводилось на платформе «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/