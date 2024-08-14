Подведены итоги регионального первенства по парусному спорту

В акватории озера Имандра 10 и 11 августа состоялось первенство Мурманской области по парусному спорту. Соревнования проходили в спортивных дисциплинах «класс-Оптимист» и «класс-Кадет». Участие в соревновании приняли юные региональные в возрасте от 10 до 15 лет.

Сейчас самой популярной яхтой в России, так и за рубежом является лодка класса «Оптимист». Этот класс имеет международный статус и предназначен для начального обучения и соревнований детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В 1957 году Международный союз парусного спорта признал яхту «Кадет» международным классом, что способствовало её популярности и распространению.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований победителем в классе «Кадет» стал экипаж в составе Никиты Клычкова и Таисии Артамоновой. Второе место заняла пара Гордея Станченкова и Святослава Коваленко. Третье место у Савелия Кудрявцева и Дениса Лункова. В классе «Оптимист» лучший результат показала Екатерина Яковлева. Вторым стал Никита Клычков. Бронзовую медаль забрала Таисия Артамонова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/