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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 13:00

Подведены итоги регионального первенства по парусному спорту

В акватории озера Имандра 10 и 11 августа состоялось первенство Мурманской области по парусному спорту. Соревнования проходили в спортивных дисциплинах «класс-Оптимист» и «класс-Кадет». Участие в соревновании приняли юные региональные в возрасте от 10 до 15 лет.

Сейчас самой популярной яхтой в России, так и за рубежом является лодка класса «Оптимист». Этот класс имеет международный статус и предназначен для начального обучения и соревнований детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В 1957 году Международный союз парусного спорта признал яхту «Кадет» международным классом, что способствовало её популярности и распространению.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований победителем в классе «Кадет» стал экипаж в составе Никиты Клычкова и Таисии Артамоновой. Второе место заняла пара Гордея Станченкова и Святослава Коваленко. Третье место у Савелия Кудрявцева и Дениса Лункова. В классе «Оптимист» лучший результат показала Екатерина Яковлева. Вторым стал Никита Клычков. Бронзовую медаль забрала Таисия Артамонова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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