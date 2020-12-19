Подведены итоги регионального смотра-конкурса «Традиционная культура саамов»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова подвели итоги регионального смотра-конкурса работ муниципальных культурно-досуговых учреждений области «Традиционная культура саамов». Всего от северян поступило 47 заявок.

Участники представили проекты, сценарии спортивно-развлекательных и познавательных мероприятий, видео мастер-классов, выставок, экскурсий, сценических постановок и снятые в разных техниках мультипликационные фильмы. Звание лауреатов конкурса жюри присвоило четырем работам.

Среди них спортивно-познавательный праздник «Роамгуда Пяййва» («Радость Солнцу») Светланы Орешниковой и Оксаны Горчаковой и выставка работ изобразительного искусства «Душа саамской женщины» Ольги Шаршиной из городского дома культуры «Гармония» гп. Молочный Кольского района. Также викторина «Путешествие по саамским сказкам» Анастасии Малышевой из сельского дома культуры нп. Ёнский Ковдорского района и сценическая постановка «Солнце над тундрой» Галины Шебут из Ловозерского районного национального культурного центра.

Как сообщает региональное Министерство культуры, полный список призовых мест представлен в официальной группе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в социальной сети «ВКонтакте».