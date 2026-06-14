Подведены итоги региональных этапов Общероссийских конкурсов в сфере художественного образования

В конкурсе «Лучшая детская школа искусств» приняли участие два учреждения дополнительного образования города Мурманска: Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Волковой и Детская музыкальная школа №5.

По решению отборочной комиссии на окружном этапе Мурманскую область представит коллектив Детской музыкальной школы №5 под руководством директора Татьяны Евгеньевны Кучер.

В региональном этапе конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» участвовали 12 педагогов из разных муниципальных образований региона — Мурманска, Кольского и Кандалакшского округов, Кировска, Заозерска, Полярных Зорь, Североморска и ЗАТО Александровск.

По итогам этапа лучшим преподавателем детской школы искусств стала Елена Александровна Гусева, преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, а лучшим молодым преподавателем — Надежда Евгеньевна Кудрявцева, преподаватель Детской художественной школы.

Как сообщает администрация города Мурманска, победители регионального этапа продолжат участие во втором (окружном) туре Общероссийского конкурса, который пройдёт с 21 сентября по 18 октября 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32634&page=1