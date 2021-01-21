Подведены итоги региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе и информационным технологиям. Напомним, в этом году на конкурсных испытаниях олимпиады более 1000 заполярных школьников продемонстрируют свои знания по 21 предмету.

Победителями регионального этапа олимпиады по литературе стали девятиклассник из ЗАТО Александровск, десятиклассник из Мурманска и ученик 11 класса из Кандалакши. Призерами признаны 15 старшеклассников из ЗАТО Александровск и Видяево, Снежногорска, Мончегорска, Апатитов и Мурманска.

Победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стал девятиклассник из Ковдора, призёрами – 16 учащихся 9-11-х классов из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Мурмашей, Гаджиево, поселка Никель, а также ЗАТО Александровск, Кольского и Печенгского районов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, 16 и 18 января задания регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в онлайн-формате выполнили 19 участников из Апатитов, Мурманска, Полярных Зорь и Кандалакшского района. В нелёгкой борьбе победителем стал учащийся 9-го класса из Апатитов, призёрами признаны четверо учащихся 10 и 11-го классов Мурманска, Кандалакши и Полярных Зорь.