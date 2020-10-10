Подведены итоги региональных соревнований «Школа безопасности»

9 октября состоялась онлайн-церемония награждения участников, призеров и победителей региональных соревнований «Школа безопасности». Соревнования проходили в дистанционном формате с 10 сентября по 9 октября.

Этот год является знаковым для организаторов состязаний: 25-й раз подряд проводится «Школа безопасности», а представители спасательного ведомства, которые ежегодно принимают участие в организации и проведении соревнований отмечают 30-й юбилей МЧС России.

В состязаниях приняли участие 9 команд из образовательных организаций Мурманска (в том числе, команда центра «Лапландия»), Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов, а также ЗАТО Североморск.

Соревнования проходили в 2 группах: младшая группа – участники 2008- 2006 г .р.; старшая группа – участники 2005- 2003 г .р.

На протяжении месяца ребята проходили испытания «Пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Поисково-спасательные работы», «Контрольный туристский маршрут», «Конкурсная программа», «Организация быта в полевых условиях».

Победителями в старшей возрастной группе стала команда МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4», в младшей - МАОУ средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Кандалакшский район. 2 место заняли команды МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г . Североморска и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Североморска, 3 место – команды ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

В 2021 году команда-победитель МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4» будет представлять Мурманскую область на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

Победители и призёры награждены кубками и дипломам Министерства образования и науки Мурманской области, Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления МВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» и центра «Лапландия».