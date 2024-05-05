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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.24 15:15

Подведены итоги Северной военной хоккейной лиги сезона 2023-2024 года

На Северном флоте подвели итоги хоккейного сезона 2023- 2024 года в турнире Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.

В первом дивизионе в упорной борьбе золотые медали и звание чемпиона турнира завоевала хоккейная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Команда стала пятикратным обладателем Кубка командующего Северным флотом. Серебряный призёр - хоккейная команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса. Бронзовые медали в копилке хоккейной команды «Палубник» палубной авиации смешанного авиационного корпуса.

Во втором дивизионе чемпионом стала хоккейная команда «К-21» штаба и управления Северного флота, «серебро» у хоккейной команды Кольского соединения ПВО «Ракета», «бронзу» в упорной борьбе второй год подряд отстояла хоккейная команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.

В индивидуальных номинациях награждены:

лучший вратарь - Иван Гольцов, «Альбатрос»;

лучший защитник - Валентин Селеванов, «Тайфун»;

лучший нападающий - Владислав Кузнецов, «Гроза».

Чемпионат Северной военной хоккейной лиги, проводился в два круга, места по результатам матчей распределились следующим образом:

в первом дивизионе

1 место - ХК «Альбатрос»;

2 место - ХК «Гроза»;

3 место - ХК «Полярная Звезда»;

во втором дивизионе:

1 место - ХК «К-21»;

2 место - ХК «Ракета»;

3 место - ХК «Пётр Великий».

В индивидуальных номинациях чемпионата Северной военной хоккейной лиги награждены:

лучший вратарь - Андрей Степанцов, «Полярная Звезда»;

лучший защитник - Михаил Палиев, «Ракета»;

лучший нападающий - Максим Пужанский, «Гроза».

Турнир Кубок Победы среди хоккеистов Северной военной хоккейной лиги от 40 лет и старше, проводился в три этапа. Победители и призёры:

1 место - ХК «Гроза»;

2 место - ХК «К-21»;

3 место ХК «Альбатрос».

Индивидуальными номинантами стали:

лучший вратарь - Антон Снетков, «Гроза»;

лучший защитник - Николай Костюк, «Альбатрос»;

лучший нападающий - Вячеслав Запевалов, «К-21».

За качественное и объективное судейство приз «Золотой свисток» вручён Андрею Колягину, «Тайфун».

Команда «Альбатрос», забросившая в сезоне наибольшее количество шайб, награждена призом имени Всеволода Боброва.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, приз «Лучшая команда болельщиков» - женская команда «К-21 Амазонки».

В номинации «Самый возрастной хоккеист» награждён заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Благодарственными письмами командующего Северным флотом за активное участие и значительный вклад в подготовку и проведение хоккейных мероприятий на Северном флоте награждены: администраторы Ледовой арены Северного флота Анна Песоцкая и Светлана Ильинская, а также тренеры ДЮСШ №3 город Североморск: Елена Калайда и Наталья Мавричева.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511681@egNews

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