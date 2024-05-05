Подведены итоги Северной военной хоккейной лиги сезона 2023-2024 года
На Северном флоте подвели итоги хоккейного сезона 2023- 2024 года в турнире Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.
В первом дивизионе в упорной борьбе золотые медали и звание чемпиона турнира завоевала хоккейная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Команда стала пятикратным обладателем Кубка командующего Северным флотом. Серебряный призёр - хоккейная команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса. Бронзовые медали в копилке хоккейной команды «Палубник» палубной авиации смешанного авиационного корпуса.
Во втором дивизионе чемпионом стала хоккейная команда «К-21» штаба и управления Северного флота, «серебро» у хоккейной команды Кольского соединения ПВО «Ракета», «бронзу» в упорной борьбе второй год подряд отстояла хоккейная команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.
В индивидуальных номинациях награждены:
лучший вратарь - Иван Гольцов, «Альбатрос»;
лучший защитник - Валентин Селеванов, «Тайфун»;
лучший нападающий - Владислав Кузнецов, «Гроза».
Чемпионат Северной военной хоккейной лиги, проводился в два круга, места по результатам матчей распределились следующим образом:
в первом дивизионе
1 место - ХК «Альбатрос»;
2 место - ХК «Гроза»;
3 место - ХК «Полярная Звезда»;
во втором дивизионе:
1 место - ХК «К-21»;
2 место - ХК «Ракета»;
3 место - ХК «Пётр Великий».
В индивидуальных номинациях чемпионата Северной военной хоккейной лиги награждены:
лучший вратарь - Андрей Степанцов, «Полярная Звезда»;
лучший защитник - Михаил Палиев, «Ракета»;
лучший нападающий - Максим Пужанский, «Гроза».
Турнир Кубок Победы среди хоккеистов Северной военной хоккейной лиги от 40 лет и старше, проводился в три этапа. Победители и призёры:
1 место - ХК «Гроза»;
2 место - ХК «К-21»;
3 место ХК «Альбатрос».
Индивидуальными номинантами стали:
лучший вратарь - Антон Снетков, «Гроза»;
лучший защитник - Николай Костюк, «Альбатрос»;
лучший нападающий - Вячеслав Запевалов, «К-21».
За качественное и объективное судейство приз «Золотой свисток» вручён Андрею Колягину, «Тайфун».
Команда «Альбатрос», забросившая в сезоне наибольшее количество шайб, награждена призом имени Всеволода Боброва.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, приз «Лучшая команда болельщиков» - женская команда «К-21 Амазонки».
В номинации «Самый возрастной хоккеист» награждён заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
Благодарственными письмами командующего Северным флотом за активное участие и значительный вклад в подготовку и проведение хоккейных мероприятий на Северном флоте награждены: администраторы Ледовой арены Северного флота Анна Песоцкая и Светлана Ильинская, а также тренеры ДЮСШ №3 город Североморск: Елена Калайда и Наталья Мавричева.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511681@egNews