Подведены итоги совместного конкурса ИД «Комсомольская Правда»-Мурманск» и АО «ММТП» «Город-порт»

Подведены итоги конкурса-квеста «Город-порт», который был организован Издательским домом «Комсомольская правда»-Мурманск» совместно с АО «Мурманский морской торговый порт».

На протяжении августа на сайте «Комсомольской Правды»-Мурманск» и на страницах в социальных сетях регулярно выходили специально подготовленные задания. Всем желающим предлагалось ответить на вопросы, связанные с историей Мурманска и градообразующего предприятия. Согласно условиям интеллектуального турнира, его участники должны были не только продемонстрировать свои знания: отгадать памятные места в Мурманске, сфотографировать их или (для людей с ограниченными возможностями) найти снимки и сделать необходимое описание, но, прежде всего, проявить любовь к родному городу. Именно это и было главным, ради чего проводился конкурс.

Вот некоторые цитаты из ответов конкурсантов.

Место, с которого начинается знакомство с Мурманском прибывающих в порт туристов – «Ансамбль скверов у морского порта привлекает внимание всех) Реально красивое место, сам часто там бываю)».

Про пылеветрозащитные экраны, установленные в ММТП – «Они направлены на улучшение обстановки в городе. И ведь классно, что он (экран) не просто серый и унылый, а яркий…».

О памятнике Анатолию Бредову, территория вокруг которого была реконструирована силами ММТП – «Этот памятник напоминает нам о героизме и самоотверженности наших дедов и прадедов, и этот героизм живет и в нас».

По итогам краеведческого соревнования золотым призером стал Данил Канатчиков, второе место заняла Елизавета Розаева и почётное третье место досталось Кириллу Игнатову. Все победители получили заслуженные награды, в том числе, уникальную книгу об истории градообразующего предприятия «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», в которой впервые представлены редкие фотографии и воспоминания Валериана Евгеньевича Ляхницкого – человека, который в начале ХХ века возглавил проведение изыскательских работ на Мурмане.

«Мурманский морской торговый порт – это не только причалы и оперативно обработанные грузы. Это еще и значимая часть мурманской жизни, судьбы людей, история и будущее нашего города. Важно, что и работники предприятия, и жители Мурманска находятся на одной волне, ценят и берегут нашу общую историю. От имени мурманских портовиков поздравляю победителей! Спасибо всем участникам за проявленный интерес, а редакции «Комсомольской правды» в Мурманске - за совместную работу!», - отметил на церемонии награждения коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

Конкурс-квест «Город-порт» был организован Мурманским морским торговым портом и издательством «Комсомольская правда»-Мурманск» в честь 105-летнего юбилея предприятия с целью популяризации истории малой Родины северян.