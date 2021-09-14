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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 12:15

Подведены итоги третьей смены «Трудового отряда СУЭК»

На торжественной церемонии подведения итогов смены из рук генерального директора АО «ММТП» Алексея Рыкованова ребята получили сувениры от АО «ММТП», а наиболее ярко проявившие себя – благодарности. В числе отмеченных: представители команды «Комета» - капитан Илья Амрахов, корреспондент Софья Недужко, фотограф Валерия Овчинникова и Эльдар Кюлян; представители команды «В смысле?» - капитан Дарья Ковалева, фотограф Мария Терещенко, корреспондент Денис Тарабанько и Альбина Шацкая.

«Я работала в «Трудовом отряде СУЭК» уже второй год - предпочитаю продуктивно проводить лето. Мне очень нравится то, что я помогаю и природе, и порту, и городу. Я - за то, что можно так классно провести лето, познакомиться с новыми людьми и получить отличные эмоции. Это лучше, чем лежать на кровати и ничего не делать. И еще я горжусь, что мои родители работают в порту!», - сказала Дарья Ковалева.

«Было сложно, но мы справились. Я почувствовал себя взрослым. А родители сказали, что я – молодец!», - сказал Эльдар Кюлян.

Подводя итоги работы «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске в 2021 году, было отмечено, что бойцы трёх смен убрали территорию общей площадью свыше 1 млн 400 тысяч квадратных метров. Было вывезено более 260 кубических метров собранных материалов, то есть более 53 тысячи килограммов.

«Для многих из вас «Трудовой отряд СУЭК» стал важным трудовым опытом. Приятно, что вы получили его, благодаря Мурманскому морскому торговому порту. Участие в «Трудовом отряде» развивает дисциплину, ответственность, наставничество, и что самое важное – командный дух. Кроме того, вам удалось не только получить новые навыки, но и больше узнать о родном крае. Координаторы очень хвалили вас и вашу работу. Поэтому хочется пожелать, чтобы ваша дальнейшая трудовая деятельность была такой же успешной. Еще раз хочу поблагодарить всех за труд, который был проделан за период летних каникул!», - сказал Алексей Рыкованов.

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