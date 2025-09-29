Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»
Подведены итоги военно-патриотического конкурса «Кадетские игры»

В этом году конкурс, который проходил в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова, был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включал в себя три этапа: строевую подготовку «Красив в строю — силен в бою», военно-исторический квест, творческий конкурс «Победа в наших сердцах». Участие в нём приняли 5 команд из образовательных учреждений Мурманска, Апатитов и Североморска.

Депутат областной Думы, постоянный член жюри конкурса Михаил Белошеев отметил, что преподаватели отлично подготовили команды к выступлению:

- Все участники проявили хорошую выучку и творческий подход к конкурсным заданиям, - подчеркнул парламентарий. – Поэтому, на мой взгляд, не так важно, кто стал победителем, а важно, что ребята узнали много нового об истории Великой Отечественной войны, сплотились, научились работать в команде. Во время каждого задания видно было, как они переживали и поддерживали друг друга, старались отстоять честь своей школы, муниципального образования. Радует, что с каждым годом на игры приходит все больше родителей, которые очень по-доброму болеют за своих детей. Всё это вместе создаёт атмосферу настоящего семейного праздника. 

Победителем военно-патриотического конкурса «Кадетские игры» в этом году признана команда «Полярные нахимовцы» филиала Нахимовского училища города Мурманска. Все команды награждены памятными дипломами и подарками.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33141/

