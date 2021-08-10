Подведены итоги всероссийского архитектурного конкурса на благоустройство площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, определён победитель всероссийского архитектурного конкурса на благоустройство площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского в столице Кольского Заполярья.

Конкурс, стартовавший 5 апреля, стал частью плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса. По результатам отбора по портфолио в финал прошли пять команд, которые занялись разработкой конкурсных предложений: Институт Генплана Москвы (г. Москва); Консорциум АБ ХВОЯ+Dreamers United+бюро светодизайна THE VIEW (г. Санкт-Петербург); Консорциум Citizenstudio / DOT Bureau / Sheredega Consulting (г. Москва); Консорциум Л-К-Б-С-Р (г. Москва, г. Мурманск); Консорциум BAZA 14 + ЦИСК (г. Якутск).

Перед началом конкурса было проведено масштабное антропологическое исследование, а также серия очных встреч с жителями города, активистами, экспертами и предпринимателями. Результаты исследования и встреч легли в основу народного технического задания, которым руководствовались участники при разработке своих конкурсных предложений.

В состав жюри вошли представители органов власти, эксперты в области архитектуры, градостроительства, комплексного развития территорий. На основании оценки конкурсных проектов члены жюри присудили первое место консорциуму «АБ Хвоя + Dreamers united + бюро светодизайна THE VIEW» (г. Санкт-Петербург).

Далее специалисты АНО «Центр городского развития» планируют организовать ещё серию встреч с жителями для обсуждения концепции-победителя и возможного её дополнения. Встречи пройдут в очном формате, как только позволит эпидемиологическая ситуация. График встреч будет опубликован дополнительно, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

С работами остальных финалистов конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса.