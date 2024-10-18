Подведены итоги Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия»

На территории Мурманской области завершилась ежегодная социально значимая акция – Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».

Активное участие в масштабной уборке на территории региона приняли учащиеся школ и детских садов, сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных бюджетных и казённых учреждений – всего около 3900 человек. Во время субботника было собрано порядка 400 кубометров мусора.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, субботник «Зелёная Россия» проводится на всей территории России и стремится сконцентрировать усилия населения на принципах экологической ответственности и сохранения природных богатств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/