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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 10:00

Подведены итоги X регионального чемпионата по профмастерству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс»

В Мурманском областном театре кукол подвели итоги X регионального чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В торжественной церемонии приняли участие министр труда и социального развития Сергей Мякишев, заместитель министра образования и науки Елена Зубрицкая, представители Министерства культуры и компаний-партнеров.

«Дорогие участники чемпионата «Абилимпикс», за время конкурсных испытаний вы ещё раз доказали, что любовь к выбранному делу и старание всегда помогут достичь успеха. Ваши таланты – большая ценность, рада отметить, что ваши наставники всемерно помогают их раскрыть и развить. Наши ребята уже не первый год участвуют в финале Национального чемпионата и всегда привозят медали. Верю, что и в этом году мы не нарушим эту традицию. Ваши награды – доказательство того, какие сильные духом люди живут на Севере. Пусть подготовка к следующим этапам чемпионата станет для вас интересным и вдохновляющим занятием, позволяющим увидеть новые грани вашей будущей профессии. Желаю всем успехов и веры в свои силы!», — приветствовала участников Елена Зубрицкая.

В соревнованиях, проходивших на 11 площадках, приняли участие 234 школьника и студента с ограниченными возможностями здоровья. Ребята демонстрировали мастерство в 27 компетенциях, среди которых появились и новые: электромонтаж, столярное дело, блинопёк.

Десятый региональный чемпионат «Абилимпикс» в этом году впервые проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Особенностью юбилейного сезона стало введение новых творческих компетенций — «Исполнительское искусство (вокал)» и «Лоскутное шитьё», которые дополнили традиционные профессиональные направления.

«В этом году наше министерство впервые принимает участие в организации чемпионата. И мы рады, что именно наша компетенция «Вокал» стала самой востребованной среди участников. 12 талантливых северян продемонстрировали не только профессиональное мастерство, но и огромную силу духа. Также усердие и творческий подход продемонстрировали мастерицы-участницы компетенции по лоскутному шитью. Учреждения культуры региона с особым вниманием подошли к подготовке творческих площадок и программы сопровождения чемпионата. Ведь мы понимаем важность этой миссии — создания возможностей для самореализации людей с инвалидностью через искусство. Уверена, это начало нашей долгосрочной работы в рамках движения «Абилимпикс», а со временем в нашем блоке появятся новые, не менее востребованные компетенции», — рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Кроме того, в рамках регионального чемпионата прошёл Фестиваль возможностей ещё по 11 компетенциям, в нём приняли участие 50 школьников из четырёх образовательных организаций. Участникам чемпионата помогали 150 добровольцев из Регионального центра добровольчества «Абилимпикс» Мурманской области.

Победителями и призёрами стали 120 участников, им вручены дипломы, медали и денежные сертификаты.

«Каждый элемент, который я собирал и разбирал, стал для меня не просто задачей, а шагом к мечте. Желаю всем участникам уверенности в своих силах и смелости в решении задач! Пусть этапы соревнований станут для вас не только испытанием, но и возможностью научиться чему-то новому. Не бойтесь ошибок – они лишь шаги на пути к успеху. Верьте в себя, поддерживайте друг друга и наслаждайтесь процессом! Удачи всем!», – сказал Артем Рубцов, победитель по компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди студентов.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, оказание мер социальной поддержки победителям чемпионатов по профессиональному мастерству реализуется в соответствии с региональным планом «На Севере – жить!». С 2025 года по инициативе главы региона Андрея Чибиса победители и призёры регионального чемпионата получат премии: за 1 место – 20 тысяч рублей, за 2 место – 15 тысяч рублей, за 3 место – 10 тысяч рублей. Экспертам-наставникам также предусмотрена премия за подготовку победителей и призёров чемпионата.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдёт в октябре 2025 года в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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