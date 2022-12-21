Подведены основные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по Мурманской области

Подведены основные итоги сельскохозяйственной микропереписи (СХМП-2021), которая прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Полученные сведения позволят проанализировать реально существующую в настоящее время ситуацию в сельском хозяйстве, определить приоритетные формы господдержки, более адресно и в полной мере довести эти меры до сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, СХМП-2021 прошла на новом технологическом уровне, что ускорило процесс сбора и обработки данных. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели самостоятельно заполняли переписные листы в электронном виде через централизованную систему сбора Росстата. Опрос личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ проводили переписчики с использованием планшетного компьютера.

По результатам переписи в Мурманской области были учтены 51 сельскохозяйственная организация и 50 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. На 1 августа 2021 года общая площадь сельскохозяйственных угодий у сельскохозяйственных организаций составила 6,3 тысячи гектаров, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур – 4,9 тысячи гектаров. У крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей эти данные скромнее: общая площадь сельхозугодий – 1,6 гектара, а общая посевная площадь – 0,1 гектара.

За счёт средств федерального бюджета в год, предшествующий переписи, получили субсидии (дотации) 15 сельхозорганизаций и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателя.

Подробная информация в виде таблиц, содержащих основные итоги СХПМ-2021 в целом по Мурманской области, размещена на сайте Мурманскстата в разделе Переписи и обследования\Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года\Итоги микропереписи, в разрезе муниципальных образований будет опубликована до конца 2022 года.